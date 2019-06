Una giornata da rallista per Tarquini

Gabriele Tarquini e il capo di Hyundai Motorsport Andrea Adamo sono saliti a bordo di una Hyundai i20 World Rally Car in Sardegna lunedì.

Il Campione in carica del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO si è cimentato al volante della macchina del concorrente del WRC, Andreas Mikkelsen.



“Sinceramente non mi sono sentito a mio agio un gran che sulla terra - ha detto il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse - Per imparare a guidare una macchina da rally in queste condizioni serve tempo e noi non ne avevamo, ma mi sono divertito molto assieme ad Andrea".



Tarquini ora volerà al Nürburgring Nordschleife per la WTCR Race of Germany del 20-22 giugno.



Foto: Hyundai Motorsport

