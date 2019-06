Nicky Catsburg, Augusto Farfus ed Andy Priaulx si presentano alla WTCR Race of Germany pieni d'energia.

A 3 giorni dalla 24h di Le Mans, il terzetto del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO si cimenterà lungo i 25,378km del Nürburgring Nordschleife.



Priaulx avrà come unico impegno quello con la Lynk & Co 03 TCR della Cyan Performance, mentre Catsburg e Farfus correranno con la BMW anche l'ADAC TOTAL 24h-Rennen, dove presenzieranno pure Tom Coronel, Tiago Monteiro e Frédéric Vervisch.



Priaulx a Le Mans ha chiuso 5° in GTE Pro, con Farfus 11° e Catsburg 14°.



"Non so cosa ci sia di meglio del correre in due settimane a Le Mans e al Nürburgring Nordschleife - dice l'inglese - Nel 2005 ho vinto la 24h e sono carichissimo per le gare del WTCR, che però saranno più corte".

The post Una maratona per 3 al Nordschleife appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.