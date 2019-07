Una meritata prima vittoria per la PWR nel WTCR

La PWR Racing ha conquistato la sua prima vittoria nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO in Portogallo, nella stagione del debutto che vede il team compiere ogni volta progressi.

A Vila Real, Mikel Azcona si è imposto in Gara 2 al volante della sua CUPRA TCR con una prestazione maiuscola,



Il team principal Emil Axelsson ha detto: "E' un giorno fantastico per noi, siamo riusciti a vincere in un Mondiale e Mikel ha guidato in modo fantastico, penso che lui e la squadra si meritino questo successo. E' il modo perfetto per andare in ferie e ricaricare le batterie".

