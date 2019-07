Una nuova pista per Farfus: “Non c’è problema”

Augusto Farfus si presenta a Vila Real fresco di primo podio nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il brasiliano è arrivato in Top3 al Nürburgring Nordschleife per la prima volta da quando guida la Hyundai i30 N e anche in Portogallo vuole dire la sua assieme ai compagni di squadra Nicky Catsburg, Norbert Michelisz e Gabriele Tarquini, che su quel tracciato hanno già corso in passato.



"Quella di Vila Real è un'altra pista nuova per me. Adoro i circuiti stradali e questo è molto veloce. Sarà una grande sfida”, ha detto il ragazzo del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team



Michelisz ha aggiunto: "Vila Real è il mio posto preferito durante la stagione, sia per le condizioni meteo che per il circuito! Ogni anno riesco a fare bene, ed ho già conquistato sia pole position che successi di gara ".

