Una nuova sezione dedicata alle wildcard del WTCR

Una nuova sezione del sito ufficiale del WTCR – FIA World Touring Car Cup verrà dedicata a tutti i piloti che prenderanno parte a gare selezionate.

Le wildcard potranno trovare regolamenti, pacchetti di iscrizione, termini e condizioni e tutti i dettagli per la registrazione.



Le regole di quest'anno sono state riviste per garantire a tutti una partecipazione a minor prezzo e con altri vantaggi.



Cliccate quiper vedere tutto.

