Una qualifica e due gare nei weekend del WTCR

Il Consiglio Mondiale FIA ha ufficializzato i cambiamenti di format per il WTCR – FIA World Touring Car Cup, anticipando ciò che sarebbe stato introdotto nel 2021.

Nell'incontro tenutosi oggi a Ginevra è emerso quanto segue.



Un tentativo per la pole

Nel 2020 i piloti avranno modo di dare la caccia alla DHL Pole Position in una sola qualifica, mantenendo comunque le tre manche che portano alla Q3 con gli shootout. In questo modo si mantiene alta la tensione e non ci sarà margine di errore per fermare i cronometri TAG Heuer sul miglior tempo.



Due il numero perfetto

Cambia anche il format delle gare, tornando alle due per evento come si aveva nel FIA World Touring Car Championship. Ad eccezione della WTCR Race of Germany, che sui 25,378km del Nürburgring Nordschleife vedrà i concorrenti lottare per tre giri, Gara 1 sarà di tre tornate inferiori rispetto a Gara 2, con la griglia del primo round che sarà parzialmente invertita.



Riduzione costi per aumento di interesse

Nel 2019 era stata introdotta la riduzione del personale e anche quest’anno si proseguirà sullo stesso piano. 12 uomini potranno lavorare sulle due vetture di ogni team, mentre le squadre che ne schierano tre possono averne 18. Solo in 10 però indosseranno la fascetta che permette loro le operazioni in pista. Verranno consegnate 18 gomme Goodyear nuove al primo evento e 12 successivamente.

