Una scommessa su Ma

Michela Cerruti, Operations Manager della Romeo Ferraris, scommette sulle buone possibilità di Ma Qing Hua di fare bene nella WTCR Race of Portugal.

A differenza del suo compagno Kevin Ceccon, il cinese è già stato sul Circuito Internacional de Vila Real nel 2015 vincendo Gara 2 e la responsabile del Team Mulsanne è convinta che con la sua Alfa Romeo Giulietta Veloce può essere protagonista.



“Arriviamo da una settimana di riposo, in cui abbiamo cercato un po’ tutti di ricaricare le batterie - ha detto la Cerruti - Sarà una trasferta importante perché rappresenta l’ultima tappa continentale a seguito della quale le vetture partiranno per il lungo finale asiatico. Abbiamo passato indenni il Nordschleife, portando anche a casa dei punti importanti per il campionato, ed esattamente come la Germania, questa rappresenta un’incognita per il nuovo restyle Veloce, e per Kevin, che non vi ha mai corso. Ma Qing Hua invece dal canto suo ha l’esperienza necessaria per trovare da subito il limite, ed il programma dell’evento spalmato su tre giorni ci consentirà di avere modo di lavorare molto approfonditamente”.

