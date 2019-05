Un’altra occasione “casalinga” per Michelisz?

Norbert Michelisz avrà ancora tanti tifosi al seguito per le prossime gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse è pronto per scendere in pista allo Slovakia Ring, che si trova molto vicino a Budapest e garantirà la presenza di tanti fan magiari pronti ad acclamarlo.



“Per me quella della Slovacchia è come una seconda gara di casa, l’atmosfera è molto simile. Il tracciato è peculiare, ampio, con curve veloci e dislivelli, ma mi ha regalato buone performance in passato”, ha detto l'ungherese.



"Il mix di curve metterà sotto stress le gomme della mia Hyundai i30 N, ma qui in passato ho conquistato la prima pole position e lo scorso anno ho vinto, oltre ad avere diversi podi all'attivo, per cui sono fiducioso".

