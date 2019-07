Jean-Karl Vernay è convinto che il Joker Lap da utilizzare per le gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO in Portogallo si rivelerà importante.

Il pilota del Leopard Racing Team Audi Sport sta ancora cercando di vincere la prima gara dell'anno con la sua RS 3 LMS e a Vila Real proverà a sfruttare la tattica del passaggio sul percorso alternativo.



“La pista mi piace, è interessante - ha detto Vernay - Il Joker Lap sarà importante, spero in un weekend tranquillo e senza problemi, io penserò a fare bene il mio lavoro".



Frédéric Vervisch, reduce dal doppio podio in Germania, ha aggiunto: "Mi sento in forma e sono carico, sono il migliore delle Audi in classifica, spero di essere competitivo anche qui. Siamo su un cittadino e con il Joker Lap tutto può accadere, ma la prima cosa è portare a termine le gare".

