Jean-Karl Vernay nel weekend prenderà parte alla TCR Australia Series con una Audi RS 3 LMS, andando alla scoperta del sesto continente in carriera.

Il francese ha infatti già corso in Nord e Sud America, Africa, Asia ed Europe, per cui le gare del Queensland Raceway lo vedranno in azione anche in Oceania.



"Ho corso con tante Audi nel mondo e per me non sarà un problema adattarmi al mezzo", ha detto il pilota del Leopard Racing Team Audi Sport nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.



Dopo questo impegno, Vernay penserà alle gare cinesi del WTCR che si terranno il 13-15 settembre.

The post Vernay in Australia alla conquista del sesto continente appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.