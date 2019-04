Vernay in DHL Pole Position per Gara 2

Jean-Karl Vernay scatterà dalla DHL Pole Position nella griglia invertita di Gara 2 della WTCR Race of Hungary all'Hungaroring.

Il pilota del Leopard Racing Team Audi Sport ha chiuso infatti 10° in Q2 con la sua Audi RS 3 LMS e seppur non sia andato in Q3 il risultato è comunque soddisfacente.



“Ho dato tutto quello che avevo, in questo weekend non sto benissimo, ho un gran mal di testa, ma sono un pilota professionale e mi impegno sempre, per cui sono contento - ha detto Vernay - Il team ha cambiato auto dopo l'incidente di Marrakech facendo un gran lavoro in sole 2 settimane, per cui li ringrazio. Ieri è stato bellissimo finire quarto in Gara 1, ora proverò a vincere. La Top10 significa punti e bisognerà essere precisi e puliti, oltre che intelligenti".



Al suo fianco ci sarà Daniel Haglöf (PWR Racing) con la Cupra, seguito da Augusto Farfus (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team) e da Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co).



Gara 2 della WTCR Race of Hungary è in programma alle ore 15;30, mentre Gara 3 sarà alle 17;00.

