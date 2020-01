Vernay insegnante in Australia

Jean-Karl Vernay, protagonista del WTCR – FIA World Touring Car Cup, si è recato in Australia per fare l'insegnante.

Il francese ha seguito Liam McAdam, il quale si preparerà per il TCR Australia nel quale correrà con una Audi RS 3 LMS, ovvero la stessa macchina utilizzata da Vernay nel mondiale.



“Avere qui JK è stato un bel vantaggio per il nostro programma di test - ha dichiarato McAdam - Ho avuto ottimi consigli sul set-up e su come lavorare per migliorare la mia guida, lui ha grande esperienza ed è quello che mi serve per tirare fuori il massimo dalla macchina".



Vernay aveva partecipato ad una gara del TCR Australia lo scorso anno vincendo.

