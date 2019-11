Vernay torna sul podio del WTCR: “Sono molto contento”

Jean-Karl Vernay è riuscito a trovare nuovamente il podio del WTCR / OSCARO che gli mancava dalle gare in Ungheria di aprile.

Il pilota del Leopard Racing Team Audi Sport si è piazzato terzo con la propria RS 3 LMS in Gara 3 della WTCR Race of Macau ponendo fine ad un periodo piuttosto frustrante.



“Sono orgoglioso dei miei ragazzi - ha detto il francese - In Gara 2 abbiamo avuto alcuni problemi e non sapevo se sarei riuscito a risolverli, ma lo sono stati bravissimo ed eccoci sul podio. E' molto speciale, anche perché in gara la pressione è stata enorme e ho dovuto guardare spesso sia davanti che negli specchietti. Per questo sono contentissimo e ringrazio Audi Sport e il mio sponsor Leopard. Mi supportano da 10 anni e sorrido anche per questo. Ora vediamo cosa si potrà fare in Malesia".



Vernay nella #RoadToMalaysia è decimo.

