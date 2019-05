Vernay tradito dalla frizione

Jean-Karl Vernay ha avuto problemi alla frizione nella Seconda Qualifica del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il francese si era classificato 10° conquistando la DHL Pole Position per Gara 2, ma al via è stato superato da Néstor Girolami ed è giunto secondo al traguardo.



“Non avevo la frizione - spiega il pilota del Leopard Racing Team Audi Sport - Si è bruciata nelle qualifiche e l'ho dovuta cambiare, per cui mancava completamente feelng. Ho provato a fare del mio meglio, ma sono partito da schifo e dopo ho comunque recuperato".



Vernay ha anche dovuto fare i conti con ulteriori danni.



“Sono stato fortunatissimo con le gomme, una era completamente distrutta e sentivo delle vibrazioni fortissime. Comunque è andata bene nonostante all'ultimo giro abbia sudato freddo. Mi sono dovuto accontentare, ho provato a riprendere Néstor, ma era velocissimo e io rischiavo troppo".

