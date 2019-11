Vervisch a caccia di un’altra vittoria

In pausa dal WTCR / OSCARO, Frédéric Vervisch andrà nel weekend a caccia del successo in Intercontinental GT Challenge in Sud Africa.

Dopo aver corso la WTCR Race of Macau del 14-17 novembre realizzando uno dei tre giri più veloci, il pilota del Comtoyou Team Audi Sport salirà a bordo dell'Audi R8 LMS del Team WRT assieme a Kelvin van der Linde e Dries Vanthoor nella 9h di Kyalami.



Ricordiamo che il belga riuscì ad imporsi in precedenza a Suzuka nella 10h di agosto e attualmente è terzo in classifica a -6 dalla vetta.



Per Vervisch la stagione 2019 è già comunque molto positiva, dato che ha vinto le 24h di Dubai e Nürburgring.



Foto: Audi Sport customer racing / Bildagentur Kräling

