Vervisch: “Meglio non esaltarsi troppo”

Frédéric Vervisch non vuole esaltarsi troppo in vista della WTCR JCVKENWOOD Race of Japan che si terrà sul Suzuka Circuit East Course.

Il belga ha già corso in Giappone la 10h del GT in agosto, ma sulla versione più lunga del tracciato, per cui in parte il primo settore può essere un vantaggio per lui.



“Sì, però non voglio esaltarmi troppo - ha detto il pilota del Comtoyou Team Audi Sport - Ero già stato a Suzuka e ho visto com'è, posso prendere i cordoli che con la Audi R8 non affrontavo, mentre con la RS 3 LMS sì. Ma è passato tanto tempo e conoscere una pista non è sempre un vantaggio assoluto, anche se so cosa attendermi. La cosa più importante ora è ottenere un bel risultato che ci dia una carica positiva".



Vervisch è uno dei sei piloti Audi in azione in Giappone. Con lui ci saranno il suo compagno di squadra Niels Langeveld, Gordon Shedden e Jean-Karl Vernay del Leopard Racing Team Audi Sport, più le wildcard giapponesi Ritomo Miyata e Ryuichiro Tomita.

