Vervisch punta alla Top5

Frédéric Vervisch vuole la Top5 nel finale di stagione del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Nel 2018 il belga si classificò ottavo e con 9 gare ancora da affrontare ha 37 punti da recuperare per raggiungere il suo obiettivo, che proverà già a centrare nella WTCR JVCKENWOOD Race of Japan di fine mese.



"Siamo tutti molto vicini - ha detto il pilota del Comtoyou Team Audi Sport - Se facciamo le cose bene, abbiamo la possibilità di raggiungere la Top5. Il terzo posto sarebbe il massimo, ma la vedo dura".



Vervisch a Suzuka proverà a riscattare l'opaca prova di Portogallo e Cina.



"Quest'anno sta andando meglio dello scorso perché i risultati arrivarono solo a partire dal Nürburgring, mentre nel 2019 pole position e vittoria sono giunti prima".



La WTCR JVCKENWOOD Race of Japan si terrà il 25-27 ottobre.

