Vervisch trionfa alla 24h di Dubai

A 56 giorni dalla sua prima vittoria nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, Frédéric Vervisch si è imposto anche nella 24h di Dubai.

Dopo 607 giri al volante della Audi R8 LMS GT3, il pilota della Car Collection Motorsport e i suoi compagni Dimitri Parhofer, Christopher Haase e Rik Breukers hanno festeggiato precedendo per un giro la Audi della WRT (il team che lavora nel WTCR con l'Audi Sport Leopard Lukoil Team).



Chris Reinke, Capo di Audi Sport Customer Racing: “Faccio le mie più sincere congratulazioni ai nostri team clienti, Car Collection Motorsport e MS7 by WRT, per il successo raggiunto a Dubai".



Vervisch aveva vinto Gara 2 della WTCR Race of Macau il 18 novembre scorso con la RS 3 LMS TCR dell'Audi Sport Team Comtoyou.



Foto: Gruppe C Photography

