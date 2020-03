Norbert Michelisz si presenterà al via del WTCR – FIA World Touring Car Cup con il #1 sulla sua i30 N della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.

L'ungherese ha ereditato la cifra del Campione del Mondo dal suo compagno di squadra Gabriele Tarquini vincendo il titolo nel 2019.



“Dopo averci pensato molto, quest’anno ho deciso di scendere in campo con il numero #1 sulla mia vettura - spiega Michelisz - Non è stata una decisione facile per me, il #5 è stato parte della mia carriera per molti anni ed è il numero con cui abbiamo vinto il titolo. Sono orgoglioso di correre con il #1 nel 2020, spero si riveli fruttuoso e ci porti un altro titolo, o anche due!”.

The post Via il #5 per l’#1: Michelisz cambia numero per il 2020 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.