Volkswagen più leggere nel weekend

Sven Smeets, responsabile di Volkswagen Motorsport, si augura che le sue Volkswagen Golf GTI TCR che correranno la WTCR Race of Netherlands di questo weekend con Mehdi Bennani, Rob Huff, Johan Kristoffersson e Benjamin Leuchter possano dire la loro essendo più leggere.

Le auto della Sébastien Loeb Racing avranno 30kg in meno di compensation weight rispetto alla WTCR Race of Slovakia e saranno su 1265kg totali. Dopo un inizio di stagione difficile nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO ora le quattro Golf potranno magari essere protagoniste.



“L'anno scorso a Zandvoort abbiamo raggiunto buoni risultati e l'intensità della competizione ora è aumentata parecchio rispetto al 2018 - ha detto Smeets - Rob Huff ha centrato il quinto posto allo Slovakia Ring ed è la prova che si può crescere avendo preso la giusta direzionen. Speriamo che il peso minore giochi a nostro favore".

