Tre piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO si sono messi in luce nel weekend.

Tom Coronel ha centrato due podi in TCR Europe Series ad Oschersleben guidando la Honda Civic Type R TCR della Boutsen Ginion Racing.



Johan Kristofferson ha ottenuto il medesimo risultato nel FIA World Rally Championship al Rally di Finlandia, mentre Jean-Karl Vernay ha trionfato in Gara 1 del TCR Australia sabato, per poi rinunciare alle gare di domenica per influenza.



Kristoffersson ha abbandonato il volante della Volkswagen Golf GTI TCR per prendere quello della Polo GTI R5 e arrivare terzo in WRC2.



“Salire sul podio in Finlandia al debutto va oltre le nostre aspettative, siamo molto contenti del terzo posto perché abbiamo iniziato bene e migliorato per tutto il weekend", ha detto lo svedese.



Il WTCR / OSCARO ricomincerà al Ningbo International Speedpark, in Cina, il 13-15 settembre.



Foto: Volkswagen Motorsport

The post Weekend vincente per i piloti del WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.