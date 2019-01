WTCR 2019: le novità

La seconda stagione del nuovo WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO scatterà nel 2019 con tante novità.

Avremo nuovi piloti e auto per un campionato che nel primo anno di vita ha dato spettacolo ed è pronto per crescere sempre più.



Si inizia in Marocco per poi trasferirsi in Ungheria, Slovacchia, Olanda, Germania, Portogallo, Cina, Giappone e Macao, prima della Malesia, la cui data verrà annunciata a breve dal promoter Eurosport Events. Rispetto al 2018, è saltato l'evento di Wuhan, che avrebbe coinciso con altri già organizzati nella città cinese.



Punti per la Top 15cambiamento nell'assegnazione dei punti, che ora vedrà premiati i Top15 di ogni gara sulla scala che segue. Lo stesso sistema si applicherà anche per la classifica dei team, mentre le Wildcard risulteranno "trasparenti".

Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punti 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Punti anche nella Prima QualificaNel 2018 i punti in qualifica venivano dati solo nella seconda, mentre nel 2019 si assegneranno anche alla Top5 della prima, sempre secondo la scala seguente.

Posizione 1 2 3 4 5 Punti 5 4 3 2 1

Iscrizioni limitateCi sono delle novità importantissime, invece, per quanto riguarda iscrizioni e punteggi. Per bilanciare la partecipazione dei costruttori (Alfa Romeo, Audi, Cupra, Honda, Hyundai, Peugeot e Volkswagen, ai quali si aggiunge anche Lynk & Co per il 2019), ci potranno essere massimo 4 auto per marchio e 2 per team.



Test selezionatiPer preservare l'equità delle attività in pista e dell'aumento dei costi, nel 2019 ci saranno ulteriori restrizioni sui test. Non si potrà provare su alcun circuito del calendario WTCR prima di un weekend di gara, ad eccezione di quelli ufficiali organizzati dal promoter promoter Eurosport Events e delle sessioni in preparazione alla 24h del Nürburgring Nordschleife.



Eventi per pochi10 braccialetti per ogni auto verranno consegnati ai rispettivi staff registrati presso la FIA prima di ogni evento: queste saranno le persone che potranno lavorare sulla macchina durante i fine settimana.



Più prove liberePer evitare di avere tempi troppo ristretti, si torna a lavorare su tre giorni, con le Prove Libere 1 che saranno allungate a 45' per garantire più tempo in pista a piloti e team.



Cambia l'ordine della Q3Nella Seconda Qualifica, l'ordine della Q3 cambia. Il pilota che ha ottenuto il miglior tempo in Q2 potrà decidere quando partire nell'ultima manche riservata ai Top5 della seconda. In questo modo non si dovrà necessariamente attendere il turno degli altri quattro accusando cali di temperature di gomme, motore e freni che potevano influire sulle prestazioni. In questo caso sono state accolte le richieste dei piloti.



I protagonisti

Questi sono i piloti già confermati





Mehdi Bennani (MAR), Volkswagen Golf GTI TCR

Thed Björk (SWE), Lynk & Co 03 TCR, pictured

Nicky Catsburg (NED), Hyundai i30 N TCR

Yann Ehrlacher (FRA), Lynk & Co 03 TCR

Augusto Farfus (BRA), Hyundai i30 N TCR

Rob Huff (GBR), Volkswagen Golf GTI TCR

Johan Kristoffersson (SWE), Volkswagen Golf GTI TCR

Norbert Michelisz (HUN), Hyundai i30 N TCR

Yvan Muller (FRA), Lynk & Co 03 TCR

Andy Priaulx (GBR), Lynk & Co 03 TCR

Gabriele Tarquini (ITA), Hyundai i30 N TCR

