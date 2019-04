WTCR 2019: le novità

La seconda stagione del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO sta per cominciare con la WTCR AFRIQUIA Race of Morocco. Ecco i cambiamenti del 2019.

Nuove auto: debutta la Lynk & Co 03 TCR della Cyan Racing, mentre nel Team Mulsanne c'è la rinnovata Alfa Romeo Giulietta Veloce, evoluzione della vettura 2018 con migliorie aerodinamiche e di distribuzione dei pesi.



Nuove piste: inizia il conto alla rovescia per la #ROADTOMALAYSIA del Sepang International Circuit, gran finale del 13-15 dicembre.



Nuovi piloti: sono 9 i debuttanti della #WTCR2019SUPERGRID.



Punti per i top 15: il nuovo sistema di punteggio prevede premi per i primi 15 di ogni gara secondo la scala 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.



Lo stesso sistema verrà applicato anche per i team, mentre le Wildcard non prenderanno punti.



Punti per la Prima qualifica: anche in questo caso vengono premiati i migliori, con punteggi che vanno ai primi 5 sulla scala di 5-4-3-2-1.



Cambia l'ordine della Q3: nella Seconda Qualifica, i Top5 della Q2 potranno scegliere in che ordine partire per l'ultima manche.



Meno personale in pista: gli staff saranno ristretti, con i 10 membri scelti dal team per lavorare sulle auto in pit-lane che saranno segnati con un bracciale apposito.

