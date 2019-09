WTCR 2019: Round 4-6, Ungheria

Il WTCR / OSCARO ha dato spettacolo in Ungheria, con Néstor Girolami autore di un doppio successo con la sua Honda.

Gioia anche per l'idolo locale Norbert Michelisz, secondo alle spalle dell'argentino, mentre Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N Squadra Corse) si aggiudica Gara 3.



Come nel 2018, Michelisz era partito dalla DHL Pole Position, ma non è riuscito a tenersi dietro il compagno di squadra.



Esteban Guerrieri ha centrato il terzo posto in Gara 1 e il quinto in Gara 2, prima di ritirarsi in Gara 3 per un problema tecnico accusato dalla Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport che ha danneggiato lo sterzo dell'argentino.



Yvan Muller si prende il primo podio dell'anno con il secondo posto in Gara 1, imitato dal nipote Yann Ehrlacher, terzo in Gara 3.



Jean-Karl Vernay era scattato dalla DHL Pole Position della griglia invertita di Gara 2, ma un guasto alla frizione lo ha fatto finire dietro a Daniel Haglöf (PWR Racing), con la CUPRA di Mikel Azcona quarta in Gara 3.



Aurélien Panis chiude quinto in Gara 1 con Cupra del Comtoyou DHL Team CUPRA Racing. Thed Björk era giunto in Ungheria da leader, ma non è andato oltre un quinto posto in Gara 3. Rob Huff si aggiudica il TAG Heuer Best Lap Trophy con la Volkswagen Golf GTI TCR della SLR.



DHL Pole Position Gara 1: Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR

Gara 1: Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR

Giro veloce Gara 1: Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS



DHL Pole Position Gara 2: Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS

Gara 2: Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR

Giro veloce Gara 2: Attila Tassi (HUN) Honda Civic Type R TCR



DHL Pole Position Gara 3: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Gara 3: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

Giro veloce Gara 3: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR



TAG Heuer Best Lap Trophy: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR

TAG Heuer Most Valuable Driver: Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR

The post WTCR 2019: Round 4-6, Ungheria appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.