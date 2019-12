WTCR 2019, statistiche: vittorie, pole, giri veloci, giri in testa e tanto altro

Sono 13 i piloti che nel 2019 hanno vinto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO. Ecco tutte le statistiche della stagione.

PILOTI



Vittorie:

5:Norbert Michelisz

4:Esteban Guerrieri

4:Yvan Muller

3:Thed Björk

3:Néstor Girolami

3:Johan Kristoffersson

2:Gabriele Tarquini

1:Mikel Azcona

1:Benjamin Leuchter

1:Andy Priaulx

1:Ma Qinghua

1:Tiago Monteiro

1:Frédéric Vervisch



Secondi posti:

3:Yann Ehrlacher

3:Esteban Guerrieri

3:Ma Qinghua

3:Norbert Michelisz

3:Yvan Muller

3:Frédéric Vervisch

2:Thed Björk

2:Rob Huff

2:Jean-Karl Vernay

1:Mikel Azcona

1:Kevin Ceccon

1:Niels Langeveld

1:Benjamin Leuchter

1:Aurélien Panis

1:Gabriele Tarquini



Terzi posti:

4:Kevin Ceccon

3:Mikel Azcona

3:Yann Ehrlacher

3:Esteban Guerrieri

3:Gabriele Tarquini

2:Augusto Farfus

2:Néstor Girolami

2:Johan Kristoffersson

2:Norbert Michelisz

1:Thed Björk

1:Daniel Haglöf

1:Tiago Monteiro

1:Yvan Muller

1:Jean-Karl Vernay

1:Frédéric Vervisch



DHL Pole Position:

4:Norbert Michelisz

3:Esteban Guerrieri

3:Yvan Muller

2:Nicky Catsburg

1:Thed Björk

1:Yann Ehrlacher

1:Néstor Girolami

1:Rob Huff

1:Johan Kristoffersson

1:Benjamin Leuchter

1:Attila Tassi

1:Frédéric Vervisch



Pole Position Gara 2 (griglia invertita):

2:Ma Qinghua

1:Nicky Catsburg

1:Yann Ehrlacher

1:Esteban Guerrieri

1:Rob Huff

1:Johan Kristoffersson

1:Norbert Michelisz

1:Andy Priaulx

1:Jean-Karl Vernay



Giri veloci:

4:Frédéric Vervisch

3:Esteban Guerrieri

2:Mikel Azcona

2:Mehdi Bennani

2:Rob Huff

2:Johan Kristoffersson

2:Attila Tassi

1:Nicky Catsburg

1:Kevin Ceccon

1:João Paulo de Oliveira

1:Yann Ehrlacher

1:Néstor Girolami

1:Daniel Haglöf

1:Benjamin Leuchter

1:Aurélien Panis

1:Andy Priaulx

1:Ma Qinghua

1:Norbert Michelisz

1:Gabriele Tarquini

1:Jean-Karl Vernay



Giri in testa:

72:Esteban Guerrieri

60:Yvan Muller

51:Norbert Michelisz

37:Johan Kristoffersson

35:Néstor Girolami

34:Thed Björk

26:Gabriele Tarquini

22:Andy Priaulx

20:Ma Qinghua

12:Mikel Azcona

12:Tiago Monteiro

9:Nicky Catsburg

7:Frédéric Vervisch

6:Yann Ehrlacher

3:Benjamin Leuchter

2:Attila Tassi

1:Rob Huff

1:Niels Langeveld



TAG Heuer Best Lap Trophy:

1:Mikel Azcona

1:Mehdi Bennani

1:Nicky Catsburg

1:João Paulo de Oliveira

1:Daniel Haglöf

1:Rob Huff

1:Johan Kristoffersson

1:Benjamin Leuchter

1:Ma Qinghua

1:Norbert Michelisz



TAG Heuer Most Valuable Driver (MVD):

2:Thed Björk

2:Esteban Guerrieri

2:Yvan Muller

1:Yann Ehrlacher

1:Néstor Girolami

1:Ma Qinghua

1:Norbert Michelisz



TEAM 2019



Vittorie:

7:ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

7:BRC Hyundai N Squadra Corse

7:Cyan Racing Lynk & Co

4:SLR Volkswagen

1:Comtoyou Team Audi Sport

1:Cyan Performance Lynk & Co

1:KCMG

1:PWR Racing

1:Team Mulsanne



Secondi posti:

5:Cyan Racing Lynk & Co

4:BRC Hyundai N Squadra Corse

4:Comtoyou Team Audi Sport

4:Team Mulsanne

3:ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

3:Cyan Performance Lynk & Co

2:Leopard Racing Team Audi Sport

2:SLR VW Motorspoort

1:Comtoyou DHL Team CUPRA Racing

1:PWR Racing

1:SLR Volkswagen



Terzi posti:

5:ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

5:BRC Hyundai N Squadra Corse

4:PWR Racing

4:Team Mulsanne

3:Cyan Performance Lynk & Co

2:BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team

2:Cyan Racing Lynk & Co

2:SLR Volkswagen

1:Comtoyou Team Audi Sport

1:Leopard Racing Team Audi Sport

1:KCMG



DHL Pole position:

4:ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

4:BRC Hyundai N Squadra Corse

4:Cyan Racing Lynk & Co

2:BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team

2:SLR Volkswagen

1:Comtoyou Team Audi Sport

1:Cyan Performance Lynk & Co

1:KCMG

1:SLR VW Motorsport



Pole Position Gara 2 (griglia invertita):

2:Cyan Performance Lynk & Co

2:Team Mulsanne

1:ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

1:BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team

1:BRC Hyundai N Squadra Corse

1:Leopard Racing Team Audi Sport

1:SLR Volkswagen

1:SLR VW Motorsport



Giri veloci:

4:ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

4:Comtoyou Team Audi Sport

4:SLR VW Motorsport

3:PWR Racing

3:SLR Volkswagen

2:BRC Hyundai N Squadra Corse

2:Cyan Performance Lynk & Co

2:KCMG

2:Team Mulsanne

1:BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team

1:Comtoyou DHL Team CUPRA Racing

1:KC Motorgroup

1:Leopard Racing Team Audi Sport



Giri in testa:

107:ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

94:Cyan Racing Lynk & Co

77:BRC Hyundai N Squadra Corse

40:SLR Volkswagen

28:Cyan Performance Lynk & Co

20:Team Mulsanne

14:KCMG

12:PWR Racing

9:BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team

8:Comtoyou Team Audi Sport

1:SLR VW Motorsport

