Il WTCR – FIA World Touring Car Cup fa tappa per la prima volta in Spagna al MotorLand Aragón. Ecco tutte le info sull'evento.

Quando: 3-5 luglio

Dove: MotorLand Aragón, Alcañiz, Spagna

Lunghezza: 5,345km



Gara 1: 10 giri (53,450km)

Gara 2: 12 giri (64,140km)



Giro record qualifica: da stabilire

Giro record gara: da stabilire



Il MotorLand Aragón sorge vicino ad Alcañiz, a nord-est del paese, e per la prima volta ospiterà la nuova WTCR Race of Spain nel 2020. Nonostante l'entusiasmo per le gare sul Circuito Guadalope, dal 1965 le normative di sicurezza hanno imposto la chiusura di questo tracciato cittadino, fino a quando nel 2003 non sono cominciati i lavori per la costruzione del MotorLand Aragón. L'ex-pilota di F1, Pedro de la Rosa, ha collaborato con il progettista Hermann Tilke e l'inaugurazione del tracciato è avvenuta nel 2009. Dal 2010 il Gran Premio de Aragón è appuntamento fisso della MotoGP e attira oltre 100.000 fan.



Mikel Azcona: "E' fantastico che il WTCR arrivi in Spagna, Aragon è una pista che conosco molto bene. Ho iniziato a correre qui nel 2011 con la Renault Clio, è a 2h da casa mia e sono molto felice che ci sia il WTCR per i prossimi tre anni. Penso che sarà un bel weekend, verranno famiglia, amici e sponsor a vedermi e l'atmosfera qui è sempre ottima. Ho corso molto ad Aragon quando ero nel campionato spagnolo, essendo larga si possono prendere traiettorie diverse e fare tanti sorpassi. Ci saranno battaglie belle anche per il pubblico".



Fuso orario: GMT +2h

Aeroporto: Saragozza (120 km)

Hotel: Alcañiz

The post WTCR 2020: Race of Spain appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.