WTCR 2020: Tutti gli eventi

Ecco la guida completa alle piste che vedremo nel FIA WTCR il prossimo anno.

Round 1-3: WTCR Race of Morocco (Circuit Moulay El Hassan, Marrakech)

Data: 3-5 aprile 2020 - Lunghezza: 2,971km



Il Circuit Moulay El Hassan, costruito nella zona residenziale di Marrakech, è stato trasformato da tracciato cittadino a circuito semi-permanente grazie alle modifiche studiate dall’ingegnere tedesco Hermann Tilke. Ora la pista rispetta gli standard FIA Grade II, ma resta con i monti Atlas e la città di Marrakech come sfondo. Il tracciato misura 3km (prima era di 4,6 km) e ha sempre regalato emozioni fin dalla prima uscita del WTCR nel 2018.



Round 4-6: WTCR Race of Hungary (Hungaroring)*

Data: 24-26 aprile 2020 - Lunghezza: 4,381km



Situato vicino alla capitale Budapest, l’Hungaroring è diventato famoso per essere stato teatro del primo GP di F1 nel 1986, nell’epoca della Cortina di Ferro; in quella occasione vinse Nelson Piquet su Williams-Honda. Da quell’anno è sempre stato presente nel calendario di F1 e ormai è diventato appuntamento fisso anche per il WTCC. Molto popolari sono anche i tifosi locali, che hanno sempre sostenuto a gran voce il loro idolo Norbert Michelisz, autore di una fantastica vittoria nel 2015 scattando dalla pole con la sua Honda. Nel 2016 è stato completamente riasfaltato.



Round 7-9: WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife)

Data: 20-23 maggio 2020 - Lunghezza: 25,378km



La Germania è tornata nel calendario del WTCC dal 2015 al 2017 dopo tre anni di assenza. Il leggendario Nürburgring Nordschleife, lungo 25.378m e composto da 64 curve è teatro dell'ADAC 24h Rennen, con emozioni a non finire che hanno visto l'anno scorso Yvan Muller, Esteban Guerrieri e Thed Björk vincere le gare del WTCR, mentre il Campione del DTM René Rast ha fatto il suo debutto sfortunato nella serie. Nel 2019 hanno vinto di nuovo Guerrieri, Johan Kristoffersson e l'idolo locale Benjamin Leuchter.



Round 10-12: WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring)*

Data: 5-7 giugno 2020 - Lunghezza: 5,922km



Inaugurato nel 2010, lo Slovakia Ring sorge a 40km da Bratislava e dal 2012 ha opsitato cinque eventi del FIA World Touring Car Championship sul suo layout ricco di curve di vario genere e configurazioni che hanno sempre esaltato piloti e fan. Il Campione Gabriele Tarquini lo ha descitto come una delle migliori piste d'Europa, con la curva 2 che si percorre a 225km/h. Néstor Girolami, Frédéric Vervisch e Ma Qing Hua si sono imposti nel weekend di condivisione della pista con il FIA European Truck Racing Championship.



Round 13-15: WTCR Race of Portugal (Circuito Internacional de Vila Real)

Data: 19-21 giugno 2020 - Lunghezza: 4,785km



Un circuito bellissimo e ricco di storia quello del Portogallo. Le gare sui saliscendi di Vila Real risalgono al 1931, anno in cui Gaspar Sameiro ed Ercilio Barbosa vinsero l’evento sui 7.150m di pista con la loro Ford Model A. Negli anni a seguire non sempre vennero disputate gare, ma con l’arrivo del WTCC a Vila Real si è visto per la prima volta un Mondiale FIA. Il layout da 4.755m è ricco di curve, salite e discese, con diverse chicane inserite per motivi di sicurezza; l’ultima sezione in discesa vede le vetture toccare i 240km/h. Una cosa è certa: lo spettacolo è assicurato.



Round 16-18: WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón)

Data: 3-5 luglio 2020 - Lunghezza: 5,345km



Il MotorLand Aragón sorge vicino ad Alcañiz, a nord-est del paese, e per la prima volta ospiterà la nuova WTCR Race of Spain nel 2020. Nonostante l'entusiasmo per le gare sul Circuito Guadalope, dal 1965 le normative di sicurezza hanno imposto la chiusura di questo tracciato cittadino, fino a quando nel 2003 non sono cominciati i lavori per la costruzione del MotorLand Aragón. L'ex-pilota di F1, Pedro de la Rosa, ha collaborato con il progettista Hermann Tilke e l'inaugurazione del tracciato è avvenuta nel 2009. Dal 2010 il Gran Premio de Aragón è appuntamento fisso della MotoGP e attira oltre 100.000 fan.



Round 19-21: WTCR Race of China (Ningbo International Speedpark)

Data: 4-6 settembre 2020 - Lunghezza: 4,010km



Situato vicino a Chunxiao, lungo la costa Beilun, il tracciato sorge a Ningbo, la più grande città portuale ed industriale della Cina con una popolazione di oltre 7 milioni di abitanti. Siamo in provincia di Zhejiang e per la prima volta la WTCC Race of China si è disputata qui nell'ottobre del 2017 dopo un anno di costruzioni costate 950 milioni di Yen (122 milioni di euro). Sono state coinvolte almeno 500 persone nel progetto che ha visto una zona in disuso completamente trasformata in autodrono di Grado 2 FIA e FIM. Si gira in senso antiorario lungo le 22 curve, con tratti di larghezza fra i 12 e i 18 metri.



Round 22-24: WTCR Race of South Korea (Inje Speedium Circuit)

Data: 16-18 ottobre 2020 - Lunghezza: 3,908km



Disegnato da Alan Wilson (lo stesso ingegnere del Ningbo International Speedpark), l'Inje Speedium ha 21 curve e ospita per la prima volta la WTCR Race of South Korea. Circuito completato nel 2013 dopo tre anni di lavori, ha molti cambi di pendenza, curve ad alta e bassa velocità, con diversi hotel e appartamenti nelle vicinanze. Siamo nella regione Kangwon a 160km a nord-est della Capitale Seoul. Costruito con gli standard FIA Grade 2, vi si è corso anche il round della TCR Korea Touring Car Series nel 2018, dove ha vinto il Campione Charlie Kang.



Round 25-27: WTCR Race of Macau (Circuito da Guia)

Data: 19-22 novembre 2020 - Lunghezza: 6,120km



I 6,120km del Circuito da Guia di Macao alternano parti lente e tortuose a rettilinei lunghi e larghi ricchi di cambi di direzione e altitudine. Tutto ciò rende questo tracciato uno dei cittadini più impegnativi e spettacolari del mondo. Le corse turismo si tengono in questa regione a statuto speciale della Cina da oltre 50 anni, con la prima Guia Race organizzata nel 1972. Nel novembre 2017 il WTCC è tornato a disputare il penultimo evento del calendario e Rob Huff vi ha centrato la nona vittoria in carriera. Gabriele Tarquini si è invece laureato Campione qui nel 2018.



Round 28-30: WTCR Race of Malaysia (Sepang International Circuit)

Data: 10-13 dicembre 2020 - Lunghezza: 5,543km



Teatro del GP di Formula 1 dal 1999 al 2017, il Sepang International Circuit nel 2019 è il round conclusivo del WTCR / OSCARO condividendo il tracciato con il FIM Endurance World Championship di moto. L'evento avrà 3 gare nel pomeriggio-sera di domenica, sfruttando l'illuminazione artificiale. I suoi 5,543km alternano lunghissimi rettilinei dove si può superare, più una varietà di curve da medio-alte velocità a garantire un grandissimo spettacolo.



*Assieme al FIA European Truck Racing Championship

