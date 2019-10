WTCR ed ETRC insieme in Ungheria e Slovacchia

Il WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO e il FIA European Truck Racing Championship nel 2020** saranno in pista assieme in due occasioni, dopo che i rispettivi promoter, Eurosport Events ed ETRA, hanno raggiunto un accordo per correre assieme le gare di Hungaroring e Slovakia Ring.

In attesa dell'approvazione di FIA Touring Car Commission e Consiglio Mondiale FIA, gli appuntamenti sono fissati per il 24-26 aprile (Hungaroring) e 5-7 giugno (Slovakia Ring).



L'accordo segue quello che ci fu nel 2018, quando sempre allo Slovakia Ring le due serie condivisero il weekend. Questa volta verranno anche organizzate iniziative per i fan e tutti coloro che verranno a godersi lo spettacolo.



François Ribeiro, Capo di Eurosport Events, promoter del WTCR: “Stiamo cercando di stilare il calendario 2020 completo, il quale dovrà poi essere approvato dalla FIA, ma siamo felici di poter confermare il legame con ETRA, andando ad organizzare due grandi weekend di spettacolo con due fra le migliori e popolari categorie motoristiche, in bellissimi posti che sono vicini alle rispettive Capitali".



Nel 2018, WTCR / OSCARO e FIA ETRC allo Slovakia Ring passarono diversi momenti assieme, con i piloti delle due serie a girare in pista con i rispettivi colleghi come passeggeri e a sedersi per la conferenza stampa di Bratislava allo stesso tavolo, posando per diverse foto.



Il calendario completo del 2020 verrà pubblicato in forma provvisoria a tempo debito.



**Soggetto ad approvazione di FIA Touring Car Commission e Consiglio Mondiale FIA



Nella foto: Norbert Kiss (FIA ETRC) e Norbert Michelisz allo Slovakia Ring nel luglio 2018

