WTCR ed EWC insieme allo Slovakia Ring

I piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO e quelli del FIM Endurance World Championship saranno insieme in pista allo Slovakia Ring questo weekend.

Il gruppo si è riunito sul tracciato per una foto di famiglia, con le moto che sono scese in pista oggi, mentre domani toccherà alle auto con Prove Libere e Qualifiche.



La 8h dello Slovakia Ring si svolgerà sabato, seguita dalle gare della WTCR Race of Slovakia domenica.

