WTCR Fast Talk: 10 cose che non sapevate su Yvan Muller

Yvan Muller è stato protagonista di WTCR Fast Talk presented by Goodyear intervistato da Martin Haven. Ecco 10 cose che non sapevate di lui.

Divertimento famigliare: “Mio padre cominciò con le cronoscalate quando avevo 3 anni, poi comprò un kart a mia sorella per divertirsi, ma quello che glielo vendette disse che serviva la licenza per correre. Di fatto ho cominciato seguendo mia sorella, sedevo su di lei, che spingeva i pedali, mentre io giravo il volante".



Pironi e non Platini: i suoi idoli da piccolo erano François Cevert, Didier Pironi ed Alain Prost, non il calcio.



Obiettivo: "E' sempre stato la F1, poi ho capito che c'è altro oltre a quella, ecco perché sono passato al turismo".



Salvataggio: "A fine 1993 terminai l'avventura in Formula 3000 e pensai fosse finita, ma fortunatamente la BMW mi chiese se volevo fare un test con una macchina turismo e il giorno dopo mi arrivò la proposta di contratto. Che firmai".



Ghiaccio bollente: Dopo aver dominato il Trophée Andros, a Muller venne detto che era meglio se smetteva. "All'inizio non pensavo fosse la mia specialità, ma Hugues de Chaunac, capo della ORECA, credette in me. E quando te lo dice lui, non puoi rifiutare".



Amici e nemici: “Nel 2008 ho vinto il titolo contro il mio compagno Gabriele Tarquini. Decidemmo di fare tutto assieme, volo, ristorante, hotel e varie cose che potevano succedere. Nel caso in cui il volo fosse caduto, sarei comunque stato Campione!”



Veloce a sorpresa: nel 2014 arrivò la Citroën. "Fu un passaggio complicato perché non correvo per i francesi da tempo. Inoltre presero all'ultimo José María López, nessuno si aspettava che fosse così forte".



2 ore: "Quando annunciai il mio ritiro nella WTCC Race of China del 2016, dopo 2 ore venne da me Christian Dahl offrendomi il posto di consulente per la Volvo Polestar. Perché no?, gli dissi".



Lo faccio, ma...: “Christian mi chiese di correre in Qatar nel 2017 per dare una mano a Thed Björk a vincere il titolo. Gli dissi che l'avrei fatto, ma di pensare anche ad altre alternative, se ce n'erano. Disse che voleva me".



Un ritorno impensato: “Nel 2018 non pensavo di tornare, ma di allestire la mia squadra per Thed Björk e mio nipote Yann Ehrlacher. Era quasi tutto pronto, ma lo sponsor disse che voleva me in macchina".



