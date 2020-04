-

La seconda parte dell'episodio di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear dedicata ad Yvan Muller è ora disponibile.

Il 50 anne della Cyan Racing Lynk & Co nel WTCR ha discusso dei seguenti temi.



Novità e differenze dai tempi del WTCC



Dalle stalle alle stelle con il titolo Mondiale



Un viaggio in ospedale



Macao



Il pericolo



L'altra parte del paddock



La novità



Un errore grave



Ritorno a casa



Rally, Sébastien Loeb e un compagno veloce



Rialzarsi



Il Qatar



Il ritorno



Alti e bassi del primo anno WTCR



Si torna tutti assieme



Missione compiuta con Lynk & Co



Affare di famiglia



Montagna



Cliccate qui per sentirlo:https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

WTCR Come i piloti del WTCR hanno firmato i loro contratti IERI A 07:00

The post WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear, ecco la seconda parte di Yvan Muller appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Yvan Muller è il nuovo ospite di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear 22/04/2020 A 10:00