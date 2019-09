WTCR Race of China: ecco i debuttanti di Ningbo

Saranno nove i piloti della #WTCR2019SUPERGRID che debutteranno al Ningbo International Speedpark per le gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO della prossima settimana.

Il circuito ha aperto nel 2017 ed ospitato la WTCC Race of China, ripetendosi con la WTCR Race of China dello scorso settembre.



Vediamo chi non è mai stato là:



Mikel Azcona

Augusto Farfus

Daniel Haglöf

Johan Kristoffersson

Niels Langeveld

Benjamin Leuchter (nella foto)

Tiago Monteiro

Andy Priaulx

Attila Tassi



WTCR Race of China è in programma il 13-15 settembre.

