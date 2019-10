WTCR Race of Japan, i piloti Honda pronti per la gara di casa

A 10 giorni dall'arrivo della #WTC2019SUPERGRID a Suzuka per la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, i piloti Honda hanno parlato del loro ruolo nella Casa giapponese e di quelle che saranno le gare di casa.

Correre a Suzuka

Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport): “Sarà uno dei weekend più belli perché Honda è giapponese e sarà stupendo rappesentarla e godere del supporto dei suoi fan".

Tiago Monteiro (KCMG): “Sarà un evento importante, la mia seconda gara di casa, avrò tanto da fare. Si sentirà molto l'entusiasmo attorno a noi ed è il posto dove tornai a correre dopo l'incidente con un fantastico benvenuto nel paddock. E' sempre una emozione".

Attila Tassi (KCMG): “Sarà speciale, ho sempre guardato la F1 in TV da quando avevo 7-8 anni ed essendo cresciuto nell'era del simulatore, mi sono fatto già un'idea delle linee".



Essere pilota Honda

NG: “Ero a Suzuka l'anno scorso e il mio sogno WTCR si è avverato cominciando a parlare con Honda. Alla fine siamo arrivati alla conclusione, ma qui è dove è nato tutto".

Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport): “Honda mi ha dato la possibilità di fare il salto di qualità da privato ad ufficiale nel WTCC e le sarò sempre grato per l'opportunità, mi sento privilegiato".

TM: “Da 7 anni sono nella famiglia Honda, adoro questa casa e il Giappone".



Il Giappone

EG: “La prima volta che ci sono stato era il 2017, ma non ho avuto molto tempo per vederlo. Sono stato a Roppongi passando per Shibuya, ma vorrei visitare altri posti come Kyoto. Mia moglie Mariella è stata una settimana in Giappone e le è piaciuto molto”.

NG: “Sono stato a Tokyo e sulle montagne vicino a Motegi, mi piacerebbe passare un paio di settimane qui".

AT: “Ci sono stato una volta per la 24h del Fuji, ma vorrei passare più tempo e godermi l'atmosfera".



La cultura giapponese

EG: “I giapponesi sono molto educati e pazienti, hanno un rispetto per il prossimo incredibile e per loro è molto importante, basta vedere le file ordinate che fanno in metro. Sono piccole cose che si possono imparare per la vita di ogni giorno".

NG: “E' uno stile di vita totalmente diverso rispetto al Sud America, si dovrebbe prendere insegnamento da loro. Sono molto rispettosi, chiari e mi piacciono molto".



Sushi

NG: “Mi piace molto".

EG: “Sì, è vero, lo mangia sempre!"

NG: “Il loro sushi è il migliore, l'ho provato quando ero a Motegi col WTCC.”

EG: “A me piace, ma non lo mangerei ogni giorno, proverei anche altro, come le zuppe".



Fans

NG: “Non ti dimenticano e sono sempre carinissimi"

EG: “Hanno molta immaginazione e fantasia, basta vedere come si vestono. Il loro supporto è fantastico, lo fanno con amore e sarebbe bello ricambiarli".

