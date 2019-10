WTCR Race of Japan: quando Monteiro tornò a correre

Tiago Monteiro nell'ottobre del 2018 tornò a correre a Suzuka dopo 415 giorni dall'incidente che poteva costargli la carriera.

Durante la scorsa WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, i piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO si radunarono in pit lane per formare il tunnel della gloria mentre il portoghese scendeva in pista per le Libere 1.



Monteiro, allora al volante della Honda Civic Type R TCR della Boutsen Ginion Racing, disse via radio: "Dopo 14 mesi è un momento emozionante, cerco di concentrarmi, ma sono davvero emozionatissimo. Ho le lacrime agli occhi, è qualcosa di incredibile quello che fa il WTCR ed Eurosport. Ho sempre sognato questo momento e sono qui ora, per questo amo questo sport e questo campionato".



Monteiro fece un primo giro in 2'16"453 in attesa di riprendere il ritmo. François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter del WTCR): “E' stato un momento emozionante, non solo per Tiago, ma per tutta la famiglia del WTCR. Siamo molto felici che sia tornato".



Monteiro ricorda: "Suzuka è il posto dove tornai a correre e ricevetti un grande benvenuto in pista e nel paddock. Fu molto emozionante".



Di lì a poco arrivò poi la conferma che avrebbe proseguito nel WTCR / OSCARO con la Honda Civic Type R TCR della KCMG.



Attila Tassi, suo compagno di squadra, ha sempre visto Suzuka in TV. “Fu emozionante per me, l'avevo incontrato solo una volta dopo il suo incidente e anche in TV mi vennero i brividi. Ricordo che anche mio padre si mise a piangere quando lo vide. Fu bello rivederlo in pista a combattere a centro gruppo".



