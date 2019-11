WTCR Race of Macau, l’albo d’oro

Ecco gli ultimi vincitori della Suncity Group Guia Race in 20 anni di storia di corse turismo, che nel weekend vedranno in azione i protagonisti della WTCR Race of Macau.

2018: Jean-Karl Vernay, Frédéric Vervisch (nella foto) ed Esteban Guerrieri

2017: Mehdi Bennani e Rob Huff

2016: Rob Huff e Stefano Comini

2015: Stefano Comini e Tiago Monteiro

2014: José María López e Rob Huff

2013: Yvan Muller e Rob Huff

2012: Yvan Muller e Alain Menu

2011: Rob Huff e Rob Huff

2010: Rob Huff e Norbert Michelisz

2009: Rob Huff e Augusto Farfus

2008: Alain Menu e Rob Huff

2007: Alain Menu e Andy Priaulx

2006: Andy Priaulx e Jörg Müller

2005: Augusto Farfus e Duncan Huisman

2004: Jörg Müller

2003: Duncan Huisman

2002: Duncan Huisman

2001: Duncan Huisman

2000: Patrick Huisman

1999: Michael Bartels

