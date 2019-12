WTCR Race of Malaysia, i punteggi

In attesa di volare a Sepang il prossimo weekend, vediamo come vengono assegnati i punti nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Qualifiche

Nella Prima e Seconda Qualifica vengono premiati i migliori cinque sulla seguente scala.



DHL Pole Position = 5 punti

Secondo = 4

Terzo = 3

Quarto = 2

Quinto = 1



Lo stesso punteggio viene applicato per i team.



Gara 1-2-3

Nelle tre gare i punti vanno ai Top15



Primo = 25 punti

Secondo = 20

Terzo = 16

Quarto = 13

Quinto = 11

Sesto = 10

Settimo = 9

Ottavo = 8

Nono = 7

Decimo = 6

Undicesimo = 5

Dodicesimo = 4

Tredicesimo = 3

Quattordicesimo = 2

Quindicesimo = 1



Lo stesso punteggio viene applicato per i team.



Le Wildcard non possono andare a punti.

Non sono previsti scarti.



Premi

I Top3 di ogni gara ricevono il rispettivo trofeo, così come il team vincitore di ogni round.



A fine stagione i Top3 ricevono il rispettivo trofeo, con il Campione che avrà la coppa gigante che misura 120cm del WTCR e quella FIA. Il Campione dei Team avrà il trofeo FIA relativo.



Chi realizza il tempo più veloce di ogni weekend di gara riceve il TAG Heuer Best Lap Trophy.



Chi invece totalizza più punti viene eletto TAG Heuer Most Valuable Driver.

