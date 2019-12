Il WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO giunge a Sepang per il gran finale. Vediamo come funzionano le Qualifiche.

Prima Qualifica (per Gara 1):

Tutti in pista per 30'.



La Top5 prende punti sulla scala di 5-4-3-2-1



Seconda Qualifica (per Gara 2 e 3)

Divisa in tre fasi, ossia Q1, Q2 e Q3



Q1:

Tutti in pista per 20'



I Top12 accedono alla Q2



Gli eliminati non possono più girare



Q2:

I Top12 in pista per 10'



I Top5 accedono alla Q3 per i DHL Pole Position Shootout



Gli eliminati non possono più girare



Q3:

I Top5 hanno 20" per decidere in che posizione uscire dai box per il loro tentativo.



I piloti comunicano ai propri team manager la scelta.



In totale si compiono tre giri, un out lap, uno cronometrato e uno di rientro.



I punteggi sono assegnati sulla scala di 5-4-3-2-1



Bisogna rispettare il 105% per rientrare sulla griglia.

The post WTCR Race of Malaysia, il format delle Qualifiche appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.