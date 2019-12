La stagione 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO culminerà al Sepang International Circuit: vediamo com'è il tracciato della Malesia dove si corre la prossima settimana.

1: Il Sepang International Circuit apre nel 1999 dopo 14 mesi di costruzione

2: E’ a 45km da Kuala Lumpur, ma a soli 11km dall’aeroporto

3: I 5,543km sono stati riasfaltati nel 2016 è hanno 15 curve e 8 rettilinei. Possono essere sfruttati anche il circuito Nord e Sud in simultanea

4: Sepang è stata casa del GP di F1 nel periodo 1999-2017. Eddie Irvine (Ferrari) vinse il primo e Max Verstappen (Red Bull) l’ultimo.

5: Tiago Monteiro (KCMG) ha corso il GP nel 2005 arrivando 12° e nel 2006 piazzandosi 13°.

6: Anche Attila Tassi ha corso a Sepang in TCR International Series nel 2016 terminando a punti.

7: Kevin Ceccon e Ma Qing Hua (Team Mulsanne( hanno corso a Sepang in GP2 nel 2013. Il bergamasco terminò 17° nella Feature Race, mentre il cinese saltò la Sprint Race per influenza

8: Sepang ha inaugurato la TCR International Series nel 2015. Nel 2016, Jean-Karl Vernay ottenne due Top5. Douglas Khoo, wildcard dell’evento della prossima settimana, arrivò 15° e 17°

9: Rob Huff ha centrato la pole in TCR Malaysia a gennaio proprio a Sepang

10: Mitchell Cheah, altra wildcard della WTCR Race of Malaysia, siglò la pole position al debutto in TCR Asia.

The post WTCR Race of Malaysia, la Top10 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.