La Malesia è una delle novità del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO 2019. Ecco come funzionano le griglie di partenza

Gara 1: la griglia è basata sul risultato della Prima Qualifica, con il più veloce in DHL Pole Position (al netto di penalizzazioni).



Gara 2: La Top10 della Seconda Qualifica - Q2 viene invertita, al netto di penalizzazioni. Ciò significa che il pilota che si classifica decimo nella suddetta sessione partirà dalla DHL Pole Position.



Dall'11° posto in avanti si mantengono le proprie caselle, al netto di penalizzazioni.



Gara 3: I Top5 della Q3 della Seconda Qualifica partiranno dalle medesime posizioni, al netto di penalizzazioni.



Dal 6° al 12° posto valgono i piazzamenti della Q2, così come quelli a seguire tenendo conto della Q1.

The post WTCR Race of Malaysia, le griglie di partenza appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.