WTCR Race of Portugal, corretta la classifica

La classifica della WTCR Race of Portugal è stata rivista dopo che gli appelli di Comtoyou Team Audi Sport e Leopard Racing Team Audi Sport sono stati accolti dalla Corte d'Appello Internazionale della FIA.

Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi) viene quindi riaccreditato dal 10° posto di Gara 1 della WTCR Race of Portugal e del 5° in Gara 3, mentre Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport) viene riclassificato 20°.



In classifica piloti, Norbert Michelisz perde un punto, passando a 246 da 247, il che significa avere Esteban Guerrieri a -15.



Fra i team, la Cyan Racing Lynk & Co vede avvicinarsi la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport a -22 lunghezze.



Cliccate quiper vedere i dettagli dell'appello.



Cliccate quiper le classifiche aggiornate del WTCR / OSCARO.

