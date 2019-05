WTCR Race of Slovakia, il programma di venerdì

La WTCR Race of Slovakia comincia oggi con due sessioni di prove libere e le due qualifiche in programma.

I piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO cominceranno a girare alle 9;15 per le Libere 1, poi affronteranno le Libere 2 alle 11;30.



La Prima Qualifica è in programma alle 13;45, mentre la Seconda sarà alle 16;40.



Le Libere e la Prima Qualifica saranno visibili su Facebook in diretta:cliccate quiper vederle.

