WTCR Race of Slovakia, il programma

La WTCR Race of Slovakia si svolge allo Slovakia Ring di Bratislava il weekend del 10-12 maggio.

Ecco il programma con tutti gli orari:



Venerdì 10 maggio



Prove Libere 1: 9;15-10;00

Prove Libere 2: 11;30-12;00

Prima Qualifica: 13;45-14;15

Seconda Qualifica: 16;40



Domenica 12 maggio



Gara 1 (9 giri): 10;45

Gara 2 (9 giri): 15;15

Gara 3 (11 giri): 16;45



Presente in pista anche il FIM Endurance World Championship assieme al WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO. Le qualifiche delle moto saranno giovedì alle 13;00, mentre la gara di 8h partirà alle 12;00 di sabato



Cliccate quiper maggiori informazioni sui biglietti

