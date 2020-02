WTCR, tutti i numeri 1

In attesa che inizi la stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup, ecco un po' di numeri su chi ha svettato nel 2019.

PILOTI



Vittorie: 5 (Norbert Michelisz)



Podi: 10 (Esteban Guerrieri, Norbert Michelisz)



Secondi posti: 3 (Yann Ehrlacher, Esteban Guerrieri, Ma Qinghua, Norbert Michelisz, Yvan Muller, Frédéric Vervisch)



Terzi posti: 4 (Kevin Ceccon)



DHL pole position: 4 (Norbert Michelisz)



Giri veloci: 4 (Frédéric Vervisch)



Giri in testa: 72 (Esteban Guerrieri)



Punti: 372 (Norbert Michelisz)



TAG Heuer Best Lap Trophy: 1 (Mikel Azcona, Mehdi Bennani, Nicky Catsburg, João Paulo de Oliveira, Daniel Haglöf, Rob Huff, Johan Kristoffersson, Benjamin Leuchter, Ma Qinghua, Norbert Michelisz)



TEAM



Vittorie: 7 (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, BRC Hyundai N Squadra Corse, Cyan Racing Lynk & Co)



Podi: 16 (BRC Hyundai N Squadra Corse)



Secondi posti: 5 (Cyan Racing Lynk & Co)



Terzi posti: 5 (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, BRC Hyundai N Squadra Corse)



DHL pole position: 4 (BRC Hyundai N Squadra Corse, Cyan Racing Lynk & Co)



Giri veloci: 4 (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Comtoyou Team Audi Sport, SLR VW Motorsport)



Giri in testa: 107 (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport)

