Yvan Muller è il nuovo ospite di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear

L'ultimo episodio di WTCR Fast Talk podcast series presented by Goodyear condotto da Martin Haven ha come protagonista Yvan Muller.

Dalle ore 12;00 di oggi sarà possibile ascoltare la prima parte dell'intervista (la seconda verrà pubblicata alle 12;00 di venerdì 24 aprile) al 50enne pilota della Cyan Racing Lynk & Co. Ecco i temi trattati:



La vita durante il lockdown



Come l'amore per il motorsport in casa Muller ha preso piede



Perché Didier Pironi era il preferito di Muller rispetto a Jean Tigana



Gli insegnamenti di Cathy Muller



Il primo obiettivo F1



Andare a 300km/h in F2 britannica, roba bellissima e da pazzi



Il passaggio al turismo



Avventura in Italia



L'era del British Touring Car Championship



Le discussioni coi capi del team Vauxhall



La lezione imparata da manager



Ghiaccio, le perplessità e il dominio



L'approdo alla Dakar



L'avventura Mondiale in SEAT



Cliccate qui per sentire l'episodio: https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

