Alessia Zecchini non smette di stupire: 2 ori nei Mondiali di apnea oltre al record del mondo

I Mondiali CMAS di apnea outdoor che si stanno tenendo a Roatan, in Honduras, sono decisamente nel segno di Alessia Zecchini. L’azzurra nei primi due giorni di gara ha ottenuto due ori di pregevole fattura, con primato del mondo annesso, dopo che in avvicinamento alla rassegna iridata (nella Caribbean Cup sempre a Roatan) aveva migliorato due primati.

Nel day-1 la romana si è aggiudicata la competizione in assetto costante senza attrezzi, raggiungendo la profondità di – 72,00 metri. Una specialità nella quale Zecchini detiene, come detto, il record mondiale di – 73,00 m realizzato nei primi giorni di agosto nel corso della manifestazione citata. Alle spalle dell’italiana troviamo l’ucraina Nataliia Zharkova, argento con – 67,00 m, e la cinese Jessea Lu, bronzo con – 60,00 m. Nella gara maschile, successo e WR del russo Alexey Molchanov, autore di – 85,00 m, a precedere i francesi Abdelatif Alouach e Thomas Bouchard, rispettivamente, secondo e terzo con le profondità di – 82,00 e – 80,00 m.

Nel day-2 la doppietta di Alessia è stata impreziosita dal nuovo limite mondiale, come anticipato. L’azzurra, infatti, ha ottenuto la vittoria nella gara in assetto costante con monopinna, immergendosi a -113,00 m e migliorando il precedente primato da lei detenuto di – 112,00 m. Opportuno segnalare che sia il titolo che il record sono da condividere con la slovena Alenka Artnik, capace del medesimo score. A completare il podio l’ucraina Nataliia Zharkova, terza con la profondità di – 102,00 m. Nella prova maschile, secondo successo anche per Molchanov, oro con – 125,00 m, mettendosi alle spalle lo sloveno Samo Jeranko e l’americano Daniel Koval, terzi a pari merito con – 108,00 m. Niente da fare, invece, per Vincenzo Ferri, Antonio Mogavero e Chiara Rossana Obino che, per via della forte corrente, non sono stati in grado di raggiungere le profondità dichiarate.