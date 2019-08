Fantastica Alessia Zecchini: record mondiale di apnea a -112 metri!

A record risponde record. Lunedì la slovena Alenka Artnik aveva fatto registrare il primato di apnea Assetto Costante con Monopinna in occasione della Caribbean Cup in corso di svolgimento a Roatan, in Honduras, con la misura di -111 metri; oggi Alessia Zecchini, 27enne romana, le ha risposto strappandole nuovamente lo scettro scendendo un metro più giù, a -112 metri.

" Un tuffo difficile, c’era corrente, un tuffo lunghissimo, ma sono riuscita a realizzare un’impresa davvero notevole. Adesso posso pensare al Mondiale serena e andare alla conquista delle medaglie più che dei record mondiali. "

Soddisfazione doppia per la Zecchini dunque, che nel giro di soli quattro giorni ha così realizzato due Record Mondiali CMAS, visto che il 2 Agosto u.s., con la profondità di - 73,00 m, aveva conseguito quello di assetto costante senza attrezzi.

Oltre alla "regina degli abissi", così come ormai è soprannominata Alessia, si registrano ottime prestazioni da parte di Vincenzo Ferri e Chiara Rossana Obino, autori, rispettivamente, di - 109,00 e - 100,00 m, sempre nell’assetto costante con monopinna.

E da domani si torna a fare sul serio, con il 4° Campionato Mondiale CMAS di Apnea Outdoor, di cui mercoledì andrà in scena la cerimonia inaugural proprio nel mare dei Caraibi.