Il maltempo fa vittime: muore colpita da un fulmine un'atleta in gara in Sud Tirolo

L'ondata di maltempo che sta colpendo l'Italia in questo weekend ha causato una vittima in Trentino-Alto Adige. Una donna norvegese di 45 anni è stata colpita mortalmente da un fulmine mentre stava disputando la Suedtirol Ultra Skyrace, una gara di corsa estrema in montagna, lunga 121 km e con partenza e arrivo a Bolzano.

Secondo quanto comunicato dalla Centrale provinciale emergenza, l'incidente è avvenuto nella zona del lago di San Pancrazio, in val Sarentino, attorno alle 19.15, quando è scoppiato un violento temporale a 2.100 metri di quota. Nonostante il pronto intervento del soccorso alpino e dell'elisoccorso Pelikan 1, la donna è deceduta poco dopo essere stata trasportata all'ospedale di Bolzano.